К счастью, во время грозы во Львове и области не было воздушной тревоги. В противном случае июльский ливень мог бы стать причиной немалого испуга среди местных жителей.

Читайте также Грозовые дожди снова накроют часть областей: где и сколько еще будут осадки

Мощные молнии и улицы-реки

Традиционно во время мощных ливней Львов превращается в филиал Венеции. Правда, в нашем случае обычные улицы превращаются в каналы. И ими курсируют не гондолы, а автомобили.

Улицы во Львове превратились в реки: смотрите видео

Дороги во Львове залиты водой: смотрите видео

Тротуары превратились в реки: смотрите видео

Трамваи остановили свое движение из-за грозы: смотрите видео

Во Львове очень сильно мигало вечером 17 июля: смотрите видео

В некоторых районах из-за воды образовались самые настоящие фонтаны. Кроме того, дождь настолько сильно лил, что в одном из торговых центров вода начала течь прямо из стеклянного потолка.

В торговом центре с потолка начала течь вода: смотрите видео

Сильная гроза испугала львовян: смотрите видео

Очевидцы также зафиксировали сверхмощный удар молний. Фотографию сделали с улицы Железнодорожной в сторону Рясного.



Сверхмощный удар молний зафиксировали очевидцы / Фото из местных пабликов

Также на видео попал момент попадания молнии. На видео можно увидеть, как она прорезала воздух и ударила в землю.

Мощная молния ударила куда-то в землю: смотрите видео

Внимание! Мэр Львова Андрей Садовый в 22:28 написал, что не подтвердилась информация о попадании молнии в дом. В то же время, зафиксировали удары по двум трансформаторам. По словам мэра, могут быть перебои с электричеством. Он добавил, что аварийные бригады работают.

Украинцев предупреждают о непогоде

Заметим, что Укргидрометцентр предупредил о непогоде. Собственно, сообщается, что до конца суток 17 июля и ночью 18 июля на Западе и в Житомирской области будут бушевать опасные метеорологические явления. Также утром и днем грозы повсюду, кроме юго-востока.

Кроме того, днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей также будут не только грозы, но и местами шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В ГСЧС отмечают, что уровень опасности – желтый. Людей просят быть максимально осторожными.

Как действовать во время грозы: советы от экспертов

В случае, если вас гроза застала дома, следует закрыть двери и окна.

Также не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и высоких конструкций. Их может свалить шквальный ветер.

Не стоит прятаться на улице под высокими, одинокими деревьями. Желательно быть подальше от металлических конструкций, фонарей, опор электропередач, ведь они тоже могут упасть.

В случае штормового ветра, желательно укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Если вы находитесь на открытой местности, то важно, чтобы с землей у вас было как можно меньше точек соприкосновения.



Как действовать во время грозы / Инфографика 24 Канала