На щастя, у момент грози у Львові й області не було повітряної тривоги. В інакшому разі липнева злива могла б стати причиною неабиякого переляку серед місцевих мешканців.
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Потужні блискавки та вулиці-річки
Традиційно під час потужних злив Львів перетворюється на філію Венеції. Правда, у нашому випадку звичайні вулиці перетворюються на канали. І ними курсують не гондоли, а автівки.
Вулиці у Львові перетворилися на річки: дивіться відео
Дороги у Львові залиті водою: дивіться відео
Тротуари перетворилися на річки: дивіться відео
Трамваї зупинили свій рух через грозу: дивіться відео
У Львові дуже сильно блимало ввечері 17 липня: дивіться відео
У деяких районах через воду утворилися справжнісінькі фонтани. Крім того, дощ настільки сильно лив, що в одному з торгових центрів вода почала текти просто зі скляної стелі.
У торговому центрі зі стелі почала текти вода: дивіться відео
Сильна гроза налякала львів'ян: дивіться відео
Очевидці також зафіксували надпотужний удар блискавок. Світлину зробили з вулиці Залізничної у сторону Рясного.
Надпотужний удар блискавок зафіксували очевидці / Фото з місцевих пабліків
Також на відео потрапив момент влучання блискавки. На відео можна побачити, як вона прорізала повітря та вдарила кудись у землю.
Потужна блискавка вдарила кудись у землю: дивіться відео
Українців попереджають про негоду
Зауважимо, що Укргідрометцентр попередив про негоду. Власне, повідомляється, що до кінця доби 17 липня та впродовж ночі 18 липня на Заході та у Житомирській області вируватимуть небезпечні метеорологічні явища. Також зранку та вдень грози будуть всюди, крім південного Сходу.
Крім того, вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській і Харківській областях також будуть не лише грози, а й місцями шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
У ДСНС наголошують, що рівень небезпеки – жовтий. Людей просять бути максимально обережними.
Як діяти під час грози: поради від експертів
- У випадку, якщо вас гроза застала вдома, то слід зачинити двері та вікна.
- Також не варто паркувати автівки поблизу дерев і високих конструкцій. Їх може повалити шквальний вітер.
- Не варто ховатися на вулиці під високими, поодинокими деревами. Бажано бути якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач, адже вони теж можуть впасти.
- У випадку штормового вітру, бажано сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.
- Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, то важливо, щоб із землею у вас було якнайменше точок дотику.
Як діяти під час грози / Інфографіка 24 Каналу