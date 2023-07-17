На щастя, у момент грози у Львові й області не було повітряної тривоги. В інакшому разі липнева злива могла б стати причиною неабиякого переляку серед місцевих мешканців.

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Потужні блискавки та вулиці-річки

Традиційно під час потужних злив Львів перетворюється на філію Венеції. Правда, у нашому випадку звичайні вулиці перетворюються на канали. І ними курсують не гондоли, а автівки.

Вулиці у Львові перетворилися на річки: дивіться відео

Дороги у Львові залиті водою: дивіться відео

Тротуари перетворилися на річки: дивіться відео

Трамваї зупинили свій рух через грозу: дивіться відео

У Львові дуже сильно блимало ввечері 17 липня: дивіться відео

У деяких районах через воду утворилися справжнісінькі фонтани. Крім того, дощ настільки сильно лив, що в одному з торгових центрів вода почала текти просто зі скляної стелі.

У торговому центрі зі стелі почала текти вода: дивіться відео

Сильна гроза налякала львів'ян: дивіться відео

Очевидці також зафіксували надпотужний удар блискавок. Світлину зробили з вулиці Залізничної у сторону Рясного.



Надпотужний удар блискавок зафіксували очевидці / Фото з місцевих пабліків

Також на відео потрапив момент влучання блискавки. На відео можна побачити, як вона прорізала повітря та вдарила кудись у землю.

Потужна блискавка вдарила кудись у землю: дивіться відео

Увага! Мер Львова Андрій Садовий о 22:28 написав, що не підтвердилася інформація про влучання блискавки у будинок. Водночас зафіксували удари по двох трансформаторах. За словами міського голови, можуть бути перебої з електрикою. Він додав, що аварійні бригади працюють.

Українців попереджають про негоду

Зауважимо, що Укргідрометцентр попередив про негоду. Власне, повідомляється, що до кінця доби 17 липня та впродовж ночі 18 липня на Заході та у Житомирській області вируватимуть небезпечні метеорологічні явища. Також зранку та вдень грози будуть всюди, крім південного Сходу.

Крім того, вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській і Харківській областях також будуть не лише грози, а й місцями шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

У ДСНС наголошують, що рівень небезпеки – жовтий. Людей просять бути максимально обережними.

Як діяти під час грози: поради від експертів

У випадку, якщо вас гроза застала вдома, то слід зачинити двері та вікна.

Також не варто паркувати автівки поблизу дерев і високих конструкцій. Їх може повалити шквальний вітер.

Не варто ховатися на вулиці під високими, поодинокими деревами. Бажано бути якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач, адже вони теж можуть впасти.

У випадку штормового вітру, бажано сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, то важливо, щоб із землею у вас було якнайменше точок дотику.



Як діяти під час грози / Інфографіка 24 Каналу