Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники розповіли, на що чекати українцям.

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ДСНС оголосила штормове попередження

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема грози будуть:

до кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях,

вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу.

Своєю чергою, вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях грози місцями супроводжуватиме шквальний вітер швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

І рівень небезпечності, жовтий. Будьте обережні!

– наголосили в ДСНС.



ДСНС попередила про грози та шквали 18 липня / Фото ДСНС України

Зауважимо, що пізно ввечері 17 липня Львів накрила потужна гроза. Містом пронеслася злива. Також було надзвичайно гучно через грім, який моментами нагадував звуки вибухів. Крім того, очевидці знімали блискавки, які грізно розривали небо над містом.

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Як діяти під час грози: поради експертів

Якщо гроза застала вас вдома, то варто зачинити двері та вікна.

Не слід паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій, адже шквальний вітер може їх повалити.

На вулиці не варто ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Також треба перебувати якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач, позаяк вони теж можуть впасти.

Якщо грозу супроводжує штормовий вітер, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

У разі перебування на відкритій місцевості важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику.



Поради, як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу