Синоптики попереджають про зливи та грози. Де чекати опадів цього разу, розповідає 24 Канал.

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У яких регіонах знову дощитиме

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 липня короткочасні дощі та грози знову будуть у західних областях. Водночас там очікується літня спека до +33 градусів (це в тіні, на сонці ж – ще більше).

18 липня в західних, північних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що далі опади знову посиляться та вже незабаром, ймовірно, накриють усю територію нашої держави. Тож не забудьте підготувати свої дощовики та парасольки. Окрім того, стануть у нагоді гумові чоботи.

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Прогноз погоди на 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Під час них перерва між опадами понад 3 години. Окрім того, такі дощі не дуже тривалі, можуть йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 липня / Скриншот з Укргідрометцентру