Синоптики попереджають про зливи та грози. Де чекати опадів цього разу, розповідає 24 Канал.
Читайте також Спека вже влупить майже по всій Україні: де та коли чекати потепління
У яких регіонах знову дощитиме
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 липня короткочасні дощі та грози знову будуть у західних областях. Водночас там очікується літня спека до +33 градусів (це в тіні, на сонці ж – ще більше).
18 липня в західних, північних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами,
– зазначили синоптики.
Зауважимо, що далі опади знову посиляться та вже незабаром, ймовірно, накриють усю територію нашої держави. Тож не забудьте підготувати свої дощовики та парасольки. Окрім того, стануть у нагоді гумові чоботи.
Дивіться також На Прикарпатті через негоду утворилося провалля: моторошні кадри
Прогноз погоди на 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Додамо, раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Під час них перерва між опадами понад 3 години. Окрім того, такі дощі не дуже тривалі, можуть йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися.
Перегляньте також Над морем у Керчі вирував смерч з блискавками: приголомшливі кадри
Орієнтовний прогноз погоди на 18 липня / Скриншот з Укргідрометцентру