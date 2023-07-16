При цьому наступного тижня ситуація ще погіршиться, оскільки синоптики прогнозують підвищення температури.

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Європа потерпає від аномальної спеки

В Італії через аномальну спеку червоний рівень небезпеки оголосили у 16 містах, зокрема в Римі, Флоренції та Болоньї. Італійський уряд порадив усім, хто перебуває в районах, де оголосили попередження, уникати прямих сонячних променів з 11:00 до 18:00 і турбуватися про людей похилого віку або вразливі верстви населення.

Тим часом у Греції в останні дні температура вже перевищила 40 градусів. В Афінах у години пік навіть закрили туристичну пам'ятку Акрополь, щоб захистити відвідувачів. Адже люди втрачали свідомість та зазнавали теплового удару.

Високі температури досягли й центральних частин Європи, зокрема Німеччини та Польщі. Метеорологічне бюро Чехії попередило, що температура у вихідні дні може перевищити 38 градусів, що є винятково високим показником для країни.

Але найгірше попереду. В деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції наприкінці тижня очікується підвищення температури до 47 градусів.

На Канарських островах вирує масштабна пожежа

На іспанському острові Ла-Пальма, що входить до складу Канарських островів, вже вирує пожежа. Швидкому поширенню вогню сприяла посуха та сильний вітер.

Влада змусила евакуювати з острова щонайменше 500 людей. За словами президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, пожежа спалахнула зранку 15 липня, знищивши щонайменше 11 будинків. За останніми даними іспанських ЗМІ, постраждали вже 2000 га території.

Іспанська армія доставила на острів 150 своїх пожежників на допомогу місцевим цивільним рятувальникам. Крім цього, на острів направляють команди із сусіднього острова Тенеріфе. Також для боротьби зі стихією залучено кілька гелікоптерів і літаків.

Пожежа на острові Ла-Пальма: дивіться відео



