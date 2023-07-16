У понеділок мінлива хмарність дозволить всім трохи перепочити від пекучого сонця. А жителі кількох областей ще й зможуть насолодитися літніми дощами.
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Де 17 липня пройдуть дощі
На Заході вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. На Житомирщині теж дощитиме. В інших областях синоптики не прогнозують опади.
Майже по всій території України температура становитиме +28…+33. На Сході буде +25…+30. На узбережжі морів температура буде до +23.
Вітер протягом дня змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +30...+32
- Ужгород – +30...+32
- Львів – +30...+32
- Івано-Франківськ – +30...+32
- Тернопіль – +30...+32
- Чернівці – +31...+33
- Хмельницький – +31...+33
- Луцьк – +29...+31
- Рівне – +29...+31
- Житомир – +31...+33
- Вінниця – +31...+33
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +32...+34
- Херсон – +31...+33
- Сімферополь – +29...+31
- Кропивницький – +31...+33
- Черкаси – +30...+32
- Чернігів – +30...+32
- Суми – +28...+30
- Полтава – +28...+30
- Дніпро – +28...+30
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +27...+29
Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру