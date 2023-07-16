У понеділок мінлива хмарність дозволить всім трохи перепочити від пекучого сонця. А жителі кількох областей ще й зможуть насолодитися літніми дощами.

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Де 17 липня пройдуть дощі

На Заході вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. На Житомирщині теж дощитиме. В інших областях синоптики не прогнозують опади.

Майже по всій території України температура становитиме +28…+33. На Сході буде +25…+30. На узбережжі морів температура буде до +23.

Вітер протягом дня змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +30...+32
  • Ужгород – +30...+32
  • Львів – +30...+32
  • Івано-Франківськ – +30...+32
  • Тернопіль – +30...+32
  • Чернівці – +31...+33
  • Хмельницький – +31...+33
  • Луцьк – +29...+31
  • Рівне – +29...+31
  • Житомир – +31...+33
  • Вінниця – +31...+33
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +32...+34
  • Херсон – +31...+33
  • Сімферополь – +29...+31
  • Кропивницький – +31...+33
  • Черкаси – +30...+32
  • Чернігів – +30...+32
  • Суми – +28...+30
  • Полтава – +28...+30
  • Дніпро – +28...+30
  • Запоріжжя – +31...+33
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +25...+27
  • Харків – +27...+29

Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру