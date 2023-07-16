У понеділок мінлива хмарність дозволить всім трохи перепочити від пекучого сонця. А жителі кількох областей ще й зможуть насолодитися літніми дощами.

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Де 17 липня пройдуть дощі

На Заході вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. На Житомирщині теж дощитиме. В інших областях синоптики не прогнозують опади.

Майже по всій території України температура становитиме +28…+33. На Сході буде +25…+30. На узбережжі морів температура буде до +23.

Вітер протягом дня змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +30...+32

Ужгород – +30...+32

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +31...+33

Вінниця – +31...+33

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +27...+29

Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру