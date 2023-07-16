Синоптики прогнозують, що упродовж 16 – 18 липня погода знову буде нестійкою. Однак, очікується спека, пише 24 Канал.

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Де та коли потеплішає

Цієї неділі буде без опадів. Далі, 17 липня, подекуди в західних, а 18 – в західних, північних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях знову короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі + 13...+19 градусів. 16 – 17 липня на Півдні, у вівторок в більшості областей + 16...+22 градуси. Вдень +24...+30, на Півдні, у західних та Вінницькій областях, у понеділок в Україні, крім Сходу, підвищення до +28...+34 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру