Синоптики прогнозируют, что в течение 16 – 18 июля погода снова будет неустойчивой. Однако, ожидается жара, пишет 24 Канал.

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Где и когда потеплеет

В это воскресенье без осадков. Далее, 17 июля, местами в западных, а 18 – в западных, северных, большинства центральных, местами в Одесской и Николаевской областях снова кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью +13...+19 градусов. 16 – 17 июля на Юге, во вторник в большинстве областей + 16…+22 градуса. Днем +24...+30, на Юге, в западных и Винницкой областях, в понедельник в Украине, кроме Востока, повышение до +28...+34 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 17 июля / Скриншот из Укргидрометцентра