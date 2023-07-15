В воскресенье в Украине снова переменная облачность. Ветер будет менять свое направление в течение дня. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
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Будет ли дождь 16 июля
Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье возможны кратковременные дожди на Востоке. Жители Харьковщины, Луганщины и Донецкой области смогут отдохнуть от летней жары. На остальной территории Украины осадков не будет.
На Западе, Юге и в Винницкой области столбики термометров будут показывать +28…+33. На Севере дневная температура составит +24…+29. А на Востоке будет немного прохладнее. Там ожидается +23…+26.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +30...+32
- Львов – +30...+32
- Ивано-Франковск – +30...+32
- Тернополь – +29...+31
- Черновцы – +30...+32
- Хмельницкий – +29...+31
- Луцк – +30...+32
- Ровно – +29...+31
- Житомир – +27...+29
- Винница – +29...+31
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +27...+29
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 16 июля / Карта Укргидрометцентра