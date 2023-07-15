В воскресенье в Украине снова переменная облачность. Ветер будет менять свое направление в течение дня. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Будет ли дождь 16 июля

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье возможны кратковременные дожди на Востоке. Жители Харьковщины, Луганщины и Донецкой области смогут отдохнуть от летней жары. На остальной территории Украины осадков не будет.

На Западе, Юге и в Винницкой области столбики термометров будут показывать +28…+33. На Севере дневная температура составит +24…+29. А на Востоке будет немного прохладнее. Там ожидается +23…+26.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +30...+32

Ровно – +29...+31

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 16 июля / Карта Укргидрометцентра