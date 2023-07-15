У неділю в Україні знову буде мінлива хмарність. Вітер змінюватиме свій напрямок протягом дня. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Чи дощитиме 16 липня

Згідно з прогнозами синоптиків, у неділю можливі короткочасні дощі на Сході. Жителі Харківщини, Луганщини та Донеччині зможуть перепочити від літньої спеки. На решті території України опадів не буде.

На Заході, Півдні та Вінниччині стовпчики термометрів показуватимуть +28…+33. На Півночі денна температура становитиме +24…+29. А на Сході буде трохи прохолодніше. Там очікується +23…+26.

Температура в обласних центрах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +29...+31

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 16 липня / Карта Укргідрометцентру