На опублікованих у телеграм-каналах відео видно, як машини фактично змушені були проїжджати у воді. Варто зауважити, що у Львівській та Тернопільській області синоптики попереджали про сильні дощі, пише 24 Канал.

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Підтоплення на Львівщині

Внаслідок дощу на вулицях Дрогобича та Борислава Львівської області стояла вода. Машини були змушені їхати затопленими дорогами.

Злива затопила деякі дороги у Дрогобичі: дивіться відео ZAHIDWTF 24/7

Машини у Львівській області змушені їздити затопленими дорогами: дивіться відео

Машини їздять по дорогах у воді: дивіться відео

Наслідки зливи на Львівщині: дивіться відео

Підтоплений Дрогобич: дивіться відео

Затоплює не лише Дрогобич, а й сусідній до нього Борислав. Машини ламаються у воді,

– відзначили у телеграм-каналі "Львівич".

Наслідки негоди у Бориславі: дивіться відео

Злива у Бориславі Дрогобицького району на Львівщині: дивіться відео

Львівський гідромедцентр написав про штормове попередження на території Львівської області 13 липня. Зокрема:

жовтий рівень небезпеки на 13 – 14 липня буде на річках басейнів Сяну, Днiстра. Там чекали на формування дощового паводка з підвищенням рівня води на 0,5 – 1,5 метра, місцями – до 2 метрів. Подекуди могло затопити заплави, сільськогосподарські угіддя, частково – госпоб'єкти прирічкової інфраструктури;

на 13 – 14 липня буде на річках басейнів Сяну, Днiстра. Там чекали на формування дощового паводка з підвищенням рівня води на 0,5 – 1,5 метра, місцями – до 2 метрів. Подекуди могло затопити заплави, сільськогосподарські угіддя, частково – госпоб'єкти прирічкової інфраструктури; помаранчевий – в місцях проходження сильних зливових дощів міг сформуватись значний значного місцевий та схиловий сток, в горах – загроза сходу селевих потоків.

Негода на Тернопільщині

Тернопіль плаває, а яка ситуація на вашій вулиці? Решітки не справляються з потоком води,

– відзначило видання "20 хвилин".

Станом на 20:13 деякі вулиці Тернополя були підтоплені внаслідок вечірньої зливи.

Наслідки зливи на Тернопільщині / Фото Оксани Смільської та видання "20 хвилинн"

Окрім того, підтопило і Збараж на Тернопільщині. Місцевий мешканець Юрій Кордупель написав, що у місті підтоплені дороги. Ймовірно, проблема у зливній каналізації. Місцеві пишуть, що вона постійно забита сміттям та листям.

До речі, рятувальники у Тернопільській області попереджали, що, за інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, ввечері 13 липня та вночі 14 липня в регіоні очікують:

значні дощі та грози;

пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду;

місцями – сильні дощі.

Зверніть увагу! 14 липня на всій території України падатимуть дощі. У північних, Полтавській та Харківській областях – значні дощі, на Заході – хмарно з проясненнями, подекуди можливі грози. Детальніше про погоду в Україні читайте за посиланням.