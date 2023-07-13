Ба більше, у кожній області України у п'ятницю гримітимуть грози. Сильним всюди буде й вітер, швидкість якого сягатиме до 12, а подекуди й до 20 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то подекуди у порівнянні з попереднім днем вона залишиться без змін, однак у більшості областей очікується похолодання. Найсуттєвішим воно буде на Півночі та в Центрі України.

Так, на Півночі українцям слід очікувати протягом дня на своїх термометрах показники в межах від +21 до +24. А в центральних областях держави – від +22 до +26.

Схожою температура буде й на Заході, адже там в більшості областей повітря прогріється від +22 до +25. І лише у Закарпатській області можна буде насолоджуватися теплими +28…+30.

Дещо тепліше 14 липня буде на Сході. Там день розпочинатиметься подекуди з +23, і впродовж дня повітря прогріється максимум до +28.

На Півдні ж у п'ятницю буде найтепліше. Там очікується температура за вікном від +27 до +30.

Температура в обласних центрах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +28...+30

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 14 липня / Карта Укргідрометцентру