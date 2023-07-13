Более того, в каждой области Украины в пятницу будут греметь грозы. Сильным повсюду будет и ветер, скорость которого будет достигать 12, а местами и до 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то иногда по сравнению с предыдущим днем она останется без изменений, однако в большинстве областей ожидается похолодание. Существеннее всего оно будет на Севере и в Центре Украины.
Так, на Севере украинцам следует ожидать в течение дня на своих термометрах показатели в пределах от +21 до +24. А в центральных областях государства – от +22 до +26.
Похожей температура будет и на Западе, ведь там в большинстве областей воздух прогреется от +22 до +25. И только в Закарпатской области можно будет наслаждаться теплыми +28…+30.
Немного теплее 14 июля будет на Востоке. Там день будет начинаться местами с +23, и в течение дня воздух прогреется максимум до +28.
На Юге же в пятницу будет теплее всего. Там ожидается температура за окном от +27 до +30.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +21...+23
Ужгород – +28...+30
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20...+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +28...+30
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +23...+25
Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра