Скільки ще днів литиме, де буде сухо вже найближчим часом, розповідає 24 Канал.
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Як довго ще будуть дощі
У четвер на території нашої держави знову пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, будуть вони на Заході та частково Півдні. Також очікується гроза.
Далі – вже завтра дощі, ймовірно, накриють усі регіони. Лише подекуди будуть незначними.
Цікаво, що у суботу, 15 липня, майже по всій Україні, ймовірно, буде сухо. Виняток – лише Полтавська та Сумська області. Щоправда, там без істотних опадів.
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Орієнтовний прогноз на 15 липня / Скриншот з Укргідрометцентру