Синоптики прогнозували, що на початку тижня, 10 липня, Київ і Київську область накриють грозові дощі. 24 Канал зібрав фото та відео негоди, яка накрила столицю.

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Через такі метеорологічні явища тут оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Киян та мешканців регіону закликали бути уважними та обережними під час перебування на вулиці.

Град, розміром із виноград

Уже під вечір дощ таки розпочався і потужно накрив столицю. У мережі очевидці публікують відео сильного дощу із градом.

У столиці йде град, розміром із виноград.

У КМДА просили водіїв бути уважними через різке погіршення погодних умов. Зазначають, що у кількох районах вже пройшли дощі та грози, які супроводжуються градом і шквалами.

До кінця доби у столиці можливі зливи – комунальні служби працюють у посиленому режимі. Нині на місцях можливих підтоплень чергують гідрослужби КК "Київатодор",

– йдеться у повідомленні.

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До слова, лише 7 липня українська столиця теж потерпала від сильного дощу. Було підтоплено деякі вулиці, а авто подекуди "пішли" під воду.