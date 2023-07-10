Синоптики прогнозировали, что в начале недели, 10 июля, Киев и Киевскую область накроют грозовые дожди. 24 Канал собрал фото и видео непогоды, накрывшей столицу.

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Из-за таких метеорологических явлений объявлен первый уровень опасности – желтый. Киевляне и жители региона призывали быть внимательными и осторожными на улице.

Град размером с виноград

Уже к вечеру дождь начался и мощно накрыл столицу. В сети очевидцы публикуют видео сильнейшего дождя с градом.

В столице идет град размером с виноград

В КГГА просили водителей быть внимательными из-за резкого ухудшения погодных условий. Отмечают, что в нескольких районах прошли дожди и грозы, сопровождающиеся градом и порывами.

До конца суток в столице возможны ливни – коммунальные службы работают в усиленном режиме. В настоящее время на местах возможных подтоплений дежурят гидрослужбы УК "Киеватодор",

– говорится в сообщении.

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Кстати, недавно 7 июля украинская столица тоже пострадала от сильного дождя. Были подтоплены некоторые улицы, а авто иногда "ушли" под воду.