Эксперты отмечают, что этот феномен обычно встречается в горах. Такое явление может ввести горожан в заблуждение.

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"Радужное облако" над Киевом

Как сообщили в обсерватории, интересное явление возникло перед закатом и грозой. Над столицей в облаках на несколько минут появилась радуга, создавшая впечатление "разноцветного" облака. Она напоминала "радужное облако", являющееся редким горным феноменом и может ввести в заблуждение горожан.

"Радужные облака" состоят из водяных кристаллов одинакового размера. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе и практически полностью скрывается за плотными облаками. В результате сохранения оптических свойств солнечного света на облаках, они окрашиваются в разные цвета. Продолжается этот феномен, пока солнечный свет не исчезает с небосвода,

– объяснили эксперты.

Молнии в Киеве загорались одна за другой

Вечером столицу накрыла мощная непогода. Сначала на Киев двигались черные тучи, которые принесли грозу и молнии. Горожане в сети делились мощными кадрами, на которых молнии загорались одна за другой.

После этого Киев и область накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Он был так силен, что в Борисполе от порыва упала одна из труб котельной. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за непогоды обесточена часть Бучи – там оборвало линию электропередач.

В настоящее время обесточенными остаются 44 населенных пункта полностью, еще 45 – частично. Без света – 43 000 семей. Завершить восстановительные работы в ДТЭК "Киевские региональные электросети" планируют до конца дня, если погодные условия не будут ухудшаться. Однако в Киевской области в пятницу, 7 июля, прогнозируют умеренные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.