Сначала на Киев надвинулись темные тучи. Кадры, похожие на отрывки апокалиптических фильмов, в сети публикуют очевидцы. После этого в столице и области начался мощный ливень со шквальным ветром. 24 Канал.
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Непогода бурлила в Киеве и области
Сначала на столицу и область надвигались темные тучи и то и дело загорались молнии. В сети очевидцы показали, как это было.
Как на Киев надвигалась гроза: смотрите видео
Впоследствии в Киеве начался мощный ливень, сопровождаемый шквальным ветром и молниями, которые вспыхивали одна за другой.
Ненастье в столице: смотрите видео
Гроза в Киеве / Фото с телеграмм-канала Los Solomas
Непогода в Киеве: смотрите видео
Непогода бурлила и в области. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате непогоды в Борисполе от порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, пострадавших нет.
Последствия непогоды в Борисполе / Фото Андрея Небитова
Кроме того, из-за непогоды обесточена часть Бучи – там оборвало линию электропередач. Специалисты ожидают завершения непогоды, чтобы приступить к ремонтным работам.
На Говерле молния убила двух человек
6 июля на самой высокой горе Украины произошла трагедия. Из-за попадания молнии на Говерле, погибли два человека – мужчина и 11-летняя девочка.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни и пострадавшую женщину. Другие участники туристической группы сопровождали пострадавшую до поста Заросляк. Пострадавшая находится в шоковом состоянии.