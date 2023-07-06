Сначала на Киев надвинулись темные тучи. Кадры, похожие на отрывки апокалиптических фильмов, в сети публикуют очевидцы. После этого в столице и области начался мощный ливень со шквальным ветром. 24 Канал.

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Непогода бурлила в Киеве и области

Сначала на столицу и область надвигались темные тучи и то и дело загорались молнии. В сети очевидцы показали, как это было.

Как на Киев надвигалась гроза: смотрите видео

Впоследствии в Киеве начался мощный ливень, сопровождаемый шквальным ветром и молниями, которые вспыхивали одна за другой.

Ненастье в столице: смотрите видео

Гроза в Киеве / Фото с телеграмм-канала Los Solomas

Непогода в Киеве: смотрите видео

Непогода бурлила и в области. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате непогоды в Борисполе от порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, пострадавших нет.



Последствия непогоды в Борисполе / Фото Андрея Небитова

Кроме того, из-за непогоды обесточена часть Бучи – там оборвало линию электропередач. Специалисты ожидают завершения непогоды, чтобы приступить к ремонтным работам.

На Говерле молния убила двух человек

6 июля на самой высокой горе Украины произошла трагедия. Из-за попадания молнии на Говерле, погибли два человека – мужчина и 11-летняя девочка.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни и пострадавшую женщину. Другие участники туристической группы сопровождали пострадавшую до поста Заросляк. Пострадавшая находится в шоковом состоянии.