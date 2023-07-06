Спершу на Київ насунули темні хмари. Кадрами, які схожі на уривки апокаліптичних фільмів, у мережі публікують очевидці. Після цього у столиці та області почалася потужна злива зі шквальним вітром, повідомляє 24 Канал.

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Негода вирувала в Києві та області

Спершу на столицю та область насувалися темні хмари і раз за разом спалахували блискавки. У мережі очевидці показали, як це було.

Як на Київ насувалася гроза: дивіться відео

Згодом у Києві почалася потужна злива, яку супроводжували шквальний вітер та блискавки що спалахували одна за одною.

Негода в столиці: дивіться відео

Гроза в Києві / Фото з телеграм-каналу Los Solomas

Негода в Києві: дивіться відео

Негода вирувала і в області. Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що унаслідок негоди в Борисполі від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя, постраждалих немає.



Наслідки негоди в Борисполі / Фото Андрія Нєбитова

Крім того, унаслідок негоди знеструмлена частина Бучі – там обірвало лінію електропередач. Фахівці очікують на завершення негоди, аби приступити до ремонтних робіт.

На Говерлі блискавка вбила двох людей

6 липня на найвищій горі України трапилася трагедія. Через влучання блискавки на Говерлі, загинули двоє людей – чоловік та 11-річна дівчинка.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили двох людей без ознак життя та постраждалу жінку. Інші учасники туристичної групи супроводили постраждалу до поста Заросляк. Постраждала перебуває у шоковому стані.