Синоптики прогнозують, що у четвер грози накриють більшість регіонів. Така погода очікується і в наступні дні.

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Майже по всій Україні буде гроза

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби – з 6 по 8 липня. Попередили, що подекуди навіть буде град.

Короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів на секунду. 6 – 7 липня у південній та східній частинах, 8 липня у західних областях переважно без опадів,

– зазначили синоптики.

Вночі +16...+22 градусів, на Півдні та Сході до +25. 8 липня у західних областях лише +13...+18. Вдень в Україні +28...+34. Однак, На Півдні та Південному Сході подекуди сильна спека до +37 градусів.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, у п'ятницю грози, ймовірно, не буде лише на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині.

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Прогноз погоди на 7 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що 8 та 9 липня на Заході та частково Півночі вже без грози. Тим часом негода вируватиме в інших областях України. Втім, далі, у понеділок, грози та дощі, ймовірно, будуть лише в західних областях.

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Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 Каналу

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