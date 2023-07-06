Синоптики прогнозируют, что в четверг грозы покроют большинство регионов. Такая погода ожидается и в последующие дни.

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Почти по всей Украине будет гроза

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток – с 6 по 8 июля. Предупредили, что кое-где даже будет град.

Кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду. 6 – 7 июля в южной и восточной частях, 8 июля в западных областях преимущественно без осадков,

– отметили синоптики.

Ночью +16...+22 градуса, на Юге и Востоке до +25. 8 июля в западных областях только +13...+18. Днем в Украине +28...+34. Однако, на Юге и Юго-Востоке сильная жара до +37 градусов.

Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, в пятницу грозы, вероятно, не будет только в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской области.

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Прогноз погоды на 7 июля /Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что 8 и 9 июля на Западе и частично на Севере уже без грозы. Тем временем непогода будет бушевать в других областях Украины. Впрочем, в понедельник, грозы и дожди, вероятно, будут только в западных областях.

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Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 Канала

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