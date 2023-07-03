В этом году второй месяц лета будет несколько теплее обычного. Однако без погодных сюрпризов не пройдет.

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Украинцев предупреждают об опасных явлениях

Игорь Кибальчич прогнозирует, что температура выше нормы сохранится и во второй половине июля. Интересно, что дожди распределятся неравномерно. Кое-где будут грозы, град и шквалистый ветер.

Не исключены опасные конвективные явления (грозы, град и сильные ливни – 24 Канал), которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия. Кроме того, на фоне длительного периода высоких температур есть риск развития почвенной засухи в южных, центральных и местами в восточных областях. Высоким ожидается и уровень пожарной опасности в регионах,

– предупреждает синоптик.

Добавляет, что третья декада может стать более прохладной и влажной. Кибальчич объясняет, что есть предпосылки для развития северо-западных циркуляционных процессов, в ходе которых на территорию Украины начнут интенсивнее поступать свежие воздушные массы скандинавского происхождения.

Впрочем, в южной части государства ситуация с увлажнением останется на довольно сложном уровне.