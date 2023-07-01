Как долго в июле будут идти дожди, или ждать сильных ливней и грозы украинцам, пишет 24 Канал. Заметим, что сильной жары пока не будет.

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Сколько еще будет дождь в июле

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 1 июля на Севере Левобережья местами небольшой дождь. Днем на Западе и Востоке местами уже умеренные кратковременные осадки.

На остальных территориях переменная облачность, без дождя. Воздух прогреется до +23...+28 градусов. На Юге до +31.

2 июля в западных, днем и в северных областях, днем 3 июля в Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, Харьковской, местами южных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков,

– отметили синоптики.

Ночью ожидается +15...+21 градус, днем +25...+30. Правда, в воскресенье в западных областях прохладнее, иногда лишь +21...+24 градуса.

Добавим, что согласно картам Укргидрометцентра, дожди в части регионов будут проходить по меньшей мере до 5 июля. Не спешите прятать свои зонтики.

Прогноз погоды на 5 июля / Скриншот из Укргидрометцентра