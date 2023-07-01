Як довго у липні ще йтимуть дощі, чи чекати сильних злив та грози українцям, пише 24 Канал. Зауважимо, що сильної спеки поки що не буде.
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Скільки ще дощитиме в липні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 1 липня на Півночі Лівобережжя подекуди невеликий дощ. Вдень на Заході та Сході місцями вже помірні короткочасні опади.
На решті територій мінлива хмарність, без дощу. Повітря прогріється до +23...+28 градусів. На Півдні до +31.
2 липня у західних, вдень і в північних областях, вдень 3 липня на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, Харківській, місцями південних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів,
– зазначили синоптики.
Вночі очікується +15...+21 градус, вдень +25...+30. Щоправда, в неділю у західних областях прохолодніше, – подекуди лише +21...+24 градуси.
Додамо, що згідно з картами Укргідрометцентру, дощі у частині регіонів йтимуть щонайменше до 5 липня. Тож не поспішайте ховати свої парасольки.
Прогноз погоди на 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру