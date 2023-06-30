Середня місячна температура у липні очікується дещо вищою за норму. Про це інформує 24 Канал.

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Прогноз погоди на липень

В Укргідрометцентрі зазначили, що місячна кількість опадів очікується у межах 42 – 95 міліметрів. Однак, у Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині місцями 101 – 170.

Тож у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях дощитиме в межах норми, тим часом у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.

Середня місячна температура передбачається 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18, що на 1 – 2 градуси вище за норму,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Зверніть увагу! За орієнтовними прогнозами, 1 липня дощі будуть, ймовірно, лише у кількох західних областях. Тим часом в інших регіонах вже без опадів. Однак, 2 і 3 числа знову литиме у більшості областей нашої держави.

Прогноз погоди на 2 липня / Скриншот з Укргідрометцентру