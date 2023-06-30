Средняя месячная температура в июле ожидается несколько выше нормы. Об этом информирует 24 Канал.
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Прогноз погоды на июль
В Укргидрометцентре отметили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 42 – 95 миллиметров. Однако, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенщине местами 101 – 170.
Поэтому в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях будет дождь в пределах нормы, между тем в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму больше нормы.
Средняя месячная температура предполагается 20 – 25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18, что на 1 – 2 градуса выше нормы,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 2 июля. Скриншот из Укргидрометцентра