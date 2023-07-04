Оскільки нам доводиться воювати з країною-терористом, то ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. 24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про загрозу, яка нависла над ЗАЕС, та про те, як діяти у випадку катастрофи.

Зверніть увагу Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Росіяни можуть готувати теракт та звинувачують Україну

У вечірньому зведенні 4 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти найближчим часом можуть вчинити провокації на території Запорізької атомної електростанції, яку вони утримують з 4 березня 2022 року. Там наголосили, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У Генштабі наголошують, що підрив таких об'єктів має на меті не пошкодити енергоблоки, а створити видимість нібито обстрілів з боку України. Російські пропагандисти вже запустили дезінформаційну кампанію в соцмережах.

Також у зведенні наголосили, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов, водночас жодна ворожа провокація не залишиться без покарання.

Згодом "Росенергоатом" вирішив звинуватити Україну в нібито підготовці теракту на ЗАЕС. Радник гендиректора російського концерну заявив, що нібито наші війська планують атаку безпілотниками та удар ракетою "Точка-У" з боєголовкою, насиченою ядерними відходами. Тобто росіяни почали звинувачувати Україну в тому, що задумали самі.

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що в тимчасово окупованих Маріуполі та Енергодарі помітили мобільні радіаційні лабораторії окупантів, що може бути частиною підготовки ворожого теракту, однак партизани висловлюють сподівання, що росіяни відмовляться від цього безумства.



Мобільні радіаційні лабораторії росіян / Фото "Атеш"

Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу розповів, що станом на вечір 4 липня ситуація на ЗАЕС залишається стабільною, хоча ризики існують постійно, оскільки станція під контролем ворога. Однак нові вкиди про нібито підрив ЗАЕС Юсов називає ІПСО та спробою посіяти паніку в українському суспільстві.

Наразі якоїсь суттєвої зміни на станції ми не спостерігаємо. Втім, варто наголосити, що станція продовжує знаходитись під контролем окупантів. Вона незаконно захоплена, низка об'єктів на станції заміновані, і так – існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту. Але наразі мова йде про підвищення градуса ядерного шантажу, проведення ІПСО з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників,

– наголосив Юсов.

Далі у матеріалі розповідаємо про те, чому виникло чергове загострення довкола ЗАЕС, як діяти у випадку катастрофи та що робити просто зараз на тлі тривожних новин.

Чи може Росія підірвати ЗАЕС

Загроза аварії на ЗАЕС існує не тиждень і не місяць – вона нависла над найбільшим ядерним об'єктом Європи ще на початку березня 2022 року, коли окупанти зайшли в Енергодар. Тоді навіть точилися бої безпосередньо біля енергоблоків ЗАЕС, а світ вперше заговорив про загрозу нової ядерної катастрофи.

На щастя, її тоді не сталося. Однак станція опинилася під контролем окупантів. Ворог отримав засіб для здійснення ядерного шантажу. Наприклад, минулого літа росіяни почали відкривати вогонь по станції, щоб загострювати ситуацію та фактично погрожувати Україні та світу.

Ситуація довкола ЗАЕС періодично загострювалася, однак після підриву Каховської ГЕС значно погіршилася. Річ у тім, що про загрозу теракту на ГЕС президент Володимир Зеленський попереджав ще у жовтні минулого року, адже росіяни замінували дамбу. Після місяців шантажу ворог, побоюючись наступу ЗСУ на лівобережжя Херсонщини, яке зараз в окупації, вирішив зруйнувати греблю, що призвело до масштабної екологічної катастрофи.

22 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується підірвати й ЗАЕС.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього,

– заявив глава держави.

На тлі того, що Росія вже підірвала дамбу, яка, до речі, могла вплинути й на роботу ЗАЕС, такі заяви насторожують. Вода Каховського водосховища була потрібною для повноцінного функціонування ЗАЕС – для охолодження енергоблоків. Однак 5 енергоблоків працюють в режимі "холодного зупину", а ще 1 – в "гарячому зупині", тому поки що для охолодження досить води зі ставка-охолоджувача на території станції та артезіанських джерел.



ЗАЕС втратило одне з джерел для охолодження після підриву Каховської ГЕС / Фото Getty Images

Варто відзначити, що за час повномасштабного вторгнення Росія запускала ракети над усіма АЕС України, що працюють, та захоплювала дві станції – Запорізьку і Чорнобильську. Однак експерти кажуть, що енергоблоки ЗАЕС здатні витримати ракетний удар чи падіння легкого літака, оскільки це оболонка із напруженого залізобетону товщиною півтора метра. Але як відзначив експерт Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк, це в теорії, оскільки при будівництві станції не враховували умови ведення війни.

Зауважимо, що після аварії на "Фукусімі" у 2011 році на українських АЕС впровадили модернізації, які підвищили безпеку станцій. Там з'явилося багато засобів, які допоможуть запобігати різним викидам радіоактивних продуктів в середовище.

Водночас росіяни можуть готувати підрив зсередини – подібно до Каховської ГЕС. Про це свідчить факт мінування станції. В інтерв'ю іноземним ЗМІ президент Зеленський заявив, що росіяни можуть підірвати АЕС дистанційно навіть тоді, коли Україна встановить над нею контроль. Основна мета ворога – стримати контрнаступ ЗСУ та заморозити фронт.

Як Росія може спричинити катастрофу на ЗАЕС

Керівник ГУР МО Кирило Буданов також розповів про мінування Запорізької АЕС росіянами. Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4 енергоблоків ЗАЕС.

Тобто росіяни можуть підірвати не енергоблок, а ставок-охолоджувач, через що не вистачатиме води для охолодження станції, відповідно, якщо система охолодження ЗАЕС вийде з ладу, то реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Чи буде наказ підірвати ЗАЕС, залежить від того, як Росія бачить потенційні вигоди від ядерної катастрофи на Півдні України.

За оцінкою Буданова, існує ризик, що загарбники можуть здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", аби:

зупинити наступ України,

заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

За словами керівника розвідки, росіяни вже розробили та затвердили план теракту.

Що каже влада про загрозу на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський після доповідей ГУР МО та СБУ про загрозу теракту на ЗАЕС почав консультації з міжнародними партнерами, під час яких іноземних лідерів ознайомили із задумами окупантів та загрозою, яку вони становлять. Глава держави наголосив, що Україна продовжить інформувати не тільки партнерів, але й країни, які зараз нібито нейтральні, адже масштабна аварія на АЕС може зачепити і їх.

Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація й тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити – цілком відомо,

– підкреслив Зеленський.

Також президент доручив главі МВС Ігорю Клименку провести роз'яснювальні роботи серед населення, аби проговорити загрози й план дій у випадку аварії.

Пізніше у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент звернув увагу на те, що світ занадто слабко відреагував на підрив Каховської ГЕС, який спричинив екологічну катастрофу. Саме така світова реакція дозволила росіянам готувати новий теракт.

Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС,

– сказав Володимир Зеленський.

Через серйозність загрози, влада розробляє план дій на випадок найгіршого сценарію. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в кожному регіоні вже створені евакуаційні штаби та опрацьоване питання з вивезенням мешканців із зон у радіусі 30 та 50 кілометрів від ЗАЕС.



Потенційна зона небезпеки у випадку аварії на ЗАЕС / Карта "Інформатор"

Лубінець додав, що влада підготувала всі медичні засоби. Крім того, опрацьовані логістичні маршрути. Мовиться як про те, де розміщуватимуть людей, так і те, як їх довозитимуть. Якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то до порятунку долучиться і держава, і волонтери.

Водночас омбудсмен припускає, що існує реальна загроза теракту. Росіяни дійсно можуть підірвати Запорізьку АЕС. За словами омбудсмена, під загрозою можуть опинитися мільйони людей, зокрема мешканці тимчасово окупованих територій, адже після підриву росіянами ГЕС всі побачили, як ворогу начхати на людей на захоплених ними територіях. Водночас через окупацію українська сторона не зможе провести евакуацію на територіях, які контролює ворог.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що теракт на ЗАЕС з боку росіян вважатиметься застосуванням ядерної зброї та потребуватиме відповідної міжнародної реакції. Водночас Данілов підкреслив, що наша держава робить усе можливе та неможливе для того, щоб уникнути катастрофи. Проте зараз АЕС перебуває під контролем терористів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що людям, які живуть в зоні ймовірного ураження, вже роздали необхідні ліки. Якщо ви досі не отримали їх – зверніться до свого сімейного лікаря.

МАГАТЕ знає про мінування ЗАЕС

Після заяви президента Володимира Зеленського про підготовку Росіян до теракту, ситуацію прокоментував голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. за його словами, організації відомо про те, що росіяни замінували території неподалік ставка-охолоджувача Запорізької АЕС. Крім того, вибухівку ворог встановив і за межами периметра станції.

Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і посилила серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні повністю дотримуватись основних принципів МАГАТЕ, покликаних запобігти ядерній аварії,

– наголосив він.

Пізніше Гроссі відзначив, що ситуація крихка та небезпечна, однак, за його словами, МАГАТЕ не бачить з боку Росії підготовки удару по Запорізькій АЕС. Водночас він ніяк не прокоментував загрозу підриву станції зсередини.

Ба більше, Гроссі заявив, що зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною", оскільки АЕС розташована у районі бойових дій.

Росіяни покидають Енергодар та готують "алібі"

Тим часом у Росії вже вирішили традиційно підготувати собі інформаційне "алібі". Хоч цивілізований світ і не вірить Кремлю, та все ж ворог всіляко намагається посіяти сумніви. Тому 30 червня у російському МЗС заявили, що нібито Україна планує підірвати ЗАЕС, а не росіяни, які замінували станцію.

Напередодні ж Росія ініціювала засідання Ради Безпеки ООН. Окрім того, що представники країни-агресорки почали висловлювати своє невдоволення щодо постачання Україні зброї, вони почали розкидуватися порожніми обіцянками щодо Запорізької АЕС, мовляв, "підривати нічого не планують" і цинічно почали перекладати провину на Україну. Ба більше, представники терористів закликали ООН "вплинути на Київ та відмовити від теракту".

Водночас у ГУР МО повідомили, що станом на 30 червня уже троє співробітників "Росатому", які перебували на ЗАЕС, покинули станцію та виїхали з Енергодара. Працівникам станції, які підписали контракт з росіянами, радять виїхати та навіть дали вказівки про те, що потрібно говорити у випадку аварії – вони мають звинувачувати Україну.

Рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від'їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Станом на зараз відомо про від'їзд на півострів керівниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також у розвідці відзначили зменшення кількості окупантів на ЗАЕС та в Енергодарі. Зокрема, зменшилася кількість "військових патрулів".

4 липня на тлі новин про те, що росіяни розмістили об'єкти, які схожі на вибухові пристрої, на дахах двох енергоблоків ЗАЕС, росіяни продовжують втікати. За даними джерел Evocation.info, в Енергодарі та на околицях суттєво поменшало росіян, а з десятків блокпостів залишилися тільки 2.

Що робити у випадку аварії на ЗАЕС

Президент "Енергоатому" Петро Котін відзначив, що радіаційний контроль на ЗАЕС перебуває у руках росіян, тому у випадку аварії її можуть фіксувати лише датчики на правобережжі. Зафіксувати викид радіації можуть за кілька хвилин або й за кілька годин.

Зараз усі ми маємо діяти за принципом "попереджений – значить захищений". Якщо все ж таки росіяни наважаться на теракт, то потрібно пам'ятати про основні правила безпеки. Особливо це стосується людей, які живуть у наближених до АЕС регіонах, особливо в 50-кілометровій зоні на Запоріжжі та Дніпропетровщині:

Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Якщо аварія трапиться у вашій місцевості, залишайтесь у приміщенні або негайно зайдіть до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. Увімкніть телебачення або радіо й слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади.

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без потреби. Якщо ви на вулиці, не дивіться у бік вибуху, закрийте обличчя й ляжте на землю.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.

Продукти загорніть у плівку і тримайте у холодильнику або шафі.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання. Будьте обережні із забрудненим радіацією одягом, аби не розпорошити радіоактивні частинки з нього.

Зберігайте спокій, дбайте про близьких, наскільки це можливо, й чекайте вказівок влади.

Виходьте з укриття лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички. Однак у жодному разі не знімайте захисний одяг на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у водоймах та не збирайте гриби чи ягоди.

Повернувшись з вулиці, зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його якнайдалі від людей і домашніх тварин.

Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому. Не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.

Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха. Одягніть чистий одяг.

Як харчуватися після аварії

У випадку аварії потрібно вживати воду лише з перевірених джерел. Найкращим варіантом буде зробити запас води у пляшках та бутлях.

Важливо! Кип'ятіння води НЕ позбавляє її від радіоактивних речовин.

Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе та пакування їжі та води. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, вона все одно підходить для знезараження.

Щодо їжі, то варто споживати тільки ту, яка була у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Вона буде безпечною для вживання.

Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, якомога далі від людей і тварин.

Чи потрібен йод

Окремо мусимо наголосити на йодній профілактиці, оскільки багато людей ігнорують правила йодної профілактики та загрози, які спричиняють такі дії. У коментарі 24 Каналу хімік Гліб Рєпіч пояснив, що при стабільній роботі реактора АЕС виробляється багато йоду.

У звичних для нас природних умовах є певний дефіцит йоду, тож наш організм пристосувався до того, щоб вживати його максимально багато.

Сам йод має таку "звичку" накопичуватися в щитоподібній залозі людини. У цьому і є сенс випити йоду в разі аварії на ядерному реакторі. Однак тільки за умови, що аварія трапилася на реакторі, який працює.

Тому у жодному разі, якщо ви побачили повідомлення про аварію, не вживайте одразу ж йод, якщо немає офіційного оголошення від місцевої влади, ДСНС чи МОЗ, оскільки такі дії можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Якщо все ж буде оголошення про необхідність йодної профілактики, то дозування є наступним:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 міліграмів;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 міліграмів.

Наскільки масштабним буде забруднення у випадку аварії

У випадку найгіршого сценарію основний удар прийдеться на населені пункти в радіусі 50 кілометрів від ЗАЕС, тобто на частини Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Якщо ми говоримо про Запорізьку область, то мовиться про населені пункти, як-от Кам'янка-Дніпровська, Кушугум, Малокатеринівка, Балабине, Балки, Василівка, Велика та Мала Білозерки, Дніпрорудне, Михайлівка.

У Дніпропетровській області ж мовиться про Нікополь, Марганець, Покровське, Червоногригорівку, Грушівку, Томаківку та Покров.

Енергодар та прилеглі населені пункти на карті

У зоні 200 кілометрів довкола станції енергетики, рятувальники та поліція вже створюють спеціальні штаби. У випадку аварії усіх охочих виїхати обіцяють забезпечити транспортом.

Подальше поширення радіації передбачити важко, оскільки багато залежить від напрямку вітру. Наприклад, за прогнозами глави МОЗ Віктора Ляшка, жителі Києва, ймовірно, будуть поза межами радіаційного впливу. Однак варто розуміти, що саме вітер впливатиме на поширення радіації. Наприклад, після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році радіоактивна хмара в основному поширилася на північ у напрямку Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Швеції. Тому спрогнозувати зараз, куди вітер віднесе радіацію у разі її витоку, важко. Якщо буде західний вітер – то радіацію віднесе до європейських країн, якщо східний – до Росії. Однак так чи інакше під ударом опиниться українська територія – та, що підконтрольна Києву, або та, яка окупована.

Що робити українцям на тлі загрози на ЗАЕС

Чи наважиться ворог на теракт або ж продовжуватиме тримати Україну та світ у напрузі – невідомо і ніхто не може сказати напевно, що нас чекає. То ж виникає питання – а що нам робити зараз?

Якщо ви живете в областях, яким безпосередньо загрожує вибух на ЗАЕС, слідкуйте за повідомленнями місцевої влади та будьте готовими до дій у разі теракту, зокрема евакуації.

Якщо ж ви на тимчасово окупованій території та мешкаєте в Енергодарі або в радіусі 50 кілометрів від станції, вам краще уже подбати про можливість виїзду. Коли Росія підірвала Каховську ГЕС, вона не тільки не забезпечила евакуацію затоплених міст лівобережжя, але й перешкоджала виїзду людей, тому, на жаль, якщо Росія вчинить теракт на ЗАЕС, окупанти залишать вас сам на сам із проблемою. Тому якщо маєте можливість переїхати в межах окупованих територій або виїхати взагалі – скористайтеся нею. Якщо ж можливості немає, подбайте про те, щоб на випадок аварії у вас було все необхідне, що ми перелічили у рекомендаціях вище.

Якщо ви зараз за кордоном або контактуєте з іноземцями онлайн – говоріть про загрозу та доносьте їм інформацію про те, що відбувається. Коли Росія підірвала Каховську ГЕС, ворожа пропаганда зробила все для того, щоб на Заході говорили не про російський теракт, а про руйнування дамби та про "взаємне звинувачення сторін". Хоча ситуація була очевидною – кому вигідний підрив дамби? Стороні, яка наступає чи тій, яка готується до оборони. Тому нам потрібно робити все, аби донести світові чіткі сигнали про те, що росіяни є терористами та міжнародна спільнота повинна реагувати належним чином, адже чим рішучіше реагуватиме світ, тим більше росіяни боятимуться наслідків своїх дій.