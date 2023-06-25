Адже українська розвідка вже повідомила, що російські загарбники розмістили вибухівку біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Кирило Буданов попередив, що ситуація ніколи не була такою серйозною, як зараз.

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Що сказав Зеленський про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС

Президент України розповів, що повідомив Джастіну Трюдо про актуальну ситуацію на полі бою. Також Зеленський сказав, як Україна оцінює спроби заколоту в Росії та як це може вплинути на війну, яку Путін веде проти нашої держави.

Окрім того, український лідер говорив з прем'єром про загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.

Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, партнери України мають продемонструвати принципову реакцію. Зокрема, й на Вільнюському саміті НАТО.

Як реагував світ на підрив Каховської ГЕС