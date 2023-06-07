Американський лідер пообіцяв допомогти Україні. До того ж він наголосив, що не залишить нашу державу.
До теми Рівень води збільшиться ще, повінь зруйнувала міст на ріці Інгулець на Миколаївщині
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС
Так, у Байдена запитали, яке його повідомлення Росії щодо вибуху дамби в Україні. На що він відповів:
Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні,
– сказав президент США.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є підтоплення житлових будівель. Жертв ні серед цивільного населення, ні серед військових немає.
- Ганна Маляр розповіла, що підрив Каховської дамби, на думку окупантів, мав нібито зупинити звільнення тимчасово окупованих Росією українських територій.
- У Скадовському районі скаржаться, що так звана окупаційна "влада" втекла. У людей відсутнє електропостачання, а також пропадає зв'язок.
- Станом на ранок 7 червня затоплено 1 852 будинки на правобережній Херсонщині. Вночі звернулося 13 осіб, серед яких п'ятеро мешканців лівобережжя. Евакуйовано 1 457 осіб. Зокрема з мікрорайону Корабел вивезли 1 286 осіб.
- Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що руйнування дамби триває. Протягом 20 годин буде критичний рівень, але потім почне спадати.
- Надзвичайники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського терору. Наразі залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС. За минулу добу врятовано 52 людин, зокрема двоє дітей.
- Начальник Херсонської МВА розповів, що наразі евакуація на Херсонщині триває. За його словами, затоплено нові вулиці, але очікується, що вода поступово повинна спадати.
- До речі, повінь зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області. Крім того, за даними Снігурівської МВА, також в селі Галаганівка міст повністю затоплений. Також у громаді відбулася евакуація мешканців трьох будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір'їв.
- Водночас так звана окупаційна влада Нової Каховки заявила, що рівень води в місті поступово спадає. В інших населених пунктах Херсонської області підтоплення продовжується. Найскладніша ситуація у Голій Пристані та Олешках.