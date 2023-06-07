Американский лидер пообещал оказать помощь Украине. К тому же он подчеркнул, что не покинет наше государство.

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Реакция Байдена на подрыв Каховской ГЭС

Так, у Байдена спросили, каково его сообщение России о взрыве дамбы в Украине. На что он ответил:

Мы не оставим. Мы поможем Украине,

– сказал президент США.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости