Об этом 24 Каналу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть подтопление жилых домов.

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Водохранилище прекратит свое существование

Алексей Данилов рассказал, что когда произошел подрыв, в 2:50 было проинформировано высшее военно-политическое руководство Украины. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО собрать экстренное заседание.

Будем очень внимательно следить за событиями, как они будут развиваться дальше. Есть математические расчеты, как могут развиваться действия. Но вода – это такая стихия, которую крайне сложно спрогнозировать,

– подчеркнул он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что через 3–4 дня Каховское водохранилище, к сожалению, прекратит свое существование. На какое время – будет зависеть от обстоятельств после войны.

Данилов рассказал детали подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС: главное