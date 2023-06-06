Про це 24 Каналу повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є підтоплення житлових будівель.

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Водосховище припинить своє існування

Олексій Данілов розповів, що коли відбувся підрив, о 2:50 було проінформовано вище військово політичне керівництво України. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО зібрати екстрене засідання.

Будемо дуже уважно слідкувати за подіями, як вони будуть розвиватися далі. Є математичні розрахунки, як можуть розвиватися події. Але вода – це така стихія, яку вкрай складно спрогнозувати,

– підкреслив він.

Секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що за 3 – 4 дні Каховське водосховище, на жаль, припинить своє існування. На який час – залежатиме від обставин після війни.

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