Про це 24 Каналу повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є підтоплення житлових будівель.
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Водосховище припинить своє існування
Олексій Данілов розповів, що коли відбувся підрив, о 2:50 було проінформовано вище військово політичне керівництво України. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО зібрати екстрене засідання.
Будемо дуже уважно слідкувати за подіями, як вони будуть розвиватися далі. Є математичні розрахунки, як можуть розвиватися події. Але вода – це така стихія, яку вкрай складно спрогнозувати,
– підкреслив він.
Секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що за 3 – 4 дні Каховське водосховище, на жаль, припинить своє існування. На який час – залежатиме від обставин після війни.
Данілов розповів деталі підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: головне
- ОК "Південь" повідомило, що російські військові підірвали Каховську ГЕС зранку 6 червня. Натомість в української розвідки є інформація, що вибух на гідроелектростанції стався о 02:30 ночі.
- Знищення споруди спричинило екологічну та гуманітарну катастрофу у Херсонській області. Зокрема кілька населених пунктів опинилися у воді.
- Піднявся рівень води. Вода почала змивати не лише місцеву інфраструктуру, а й мінні поля. Снаряди можуть почати вибухати в неочікуваних місцях.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що підрив Каховської дамби, на думку російських терористів, мав нібито зупинити деокупацію захоплених Росією українських територій.