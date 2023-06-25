Ведь украинская разведка уже сообщила, что российские захватчики разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Кирилл Буданов предупредил, что ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас.
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Что сказал Зеленский о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС
Президент Украины рассказал, что сообщил Джастину Трюдо об актуальной ситуации в поле боя. Также Зеленский сказал, как Украина оценивает попытки мятежа в России и как это может отразиться на войне, которую Путин ведет против нашего государства.
Кроме того, украинский лидер говорил с премьером об угрожающей ситуации, созданной оккупационными войсками на Запорожской АЭС.
Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС,
– сказал Владимир Зеленский.
По его словам, партнеры Украины должны продемонстрировать принципиальную реакцию. В частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.
Как реагировал мир на подрыв Каховской ГЭС
- В Белом доме 6 июня, в день подрыва Каховской ГЭС, заявили, что США внимательно изучают отчеты, в которых говорится о причастности России к катастрофе.
- На следующий день президент США Джо Байден заявил, что не покинет Украину и пообещал помочь.
- В Организации Объединенных Наций утром 6 июня после подрыва Каховской ГЭС опубликовали сообщение о праздновании дня российского языка.
- Только после этого они репостнули сообщения украинского филиала о Каховской ГЭС, где говорилось: "Разрушение Каховской дамбы подвергает опасности тысячи гражданских лиц, оставляя многих без крова и вызывая острую гуманитарную потребность".
- Как позицию ООН раскритиковали украинцы – читайте по ссылке.