Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, план теракта – разработан и утвержден.
Россияне уже завершили подготовку к подрыву. В частности, заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4 энергоблоков ЗАЭС.
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Когда Россия может совершить теракт на Запорожской АЭС
По словам начальника ГУР МО Украины, приказ России совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра. Поскольку создание зоны ядерного бедствия Кремль рассматривает как предохранитель от дальнейшего продвижения Сил безопасности и обороны Украины.
В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что захватчики могут осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы:
- остановить наступательную операцию Украины,
- заморозить линию фронта в нынешнем виде.
ЗАЭС в опасности: коротко
- По словам Буданова, к аварии на Запорожской АЭС может привести не только минирование, но и повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.
- Президент Владимир Зеленский также считает, что Россия готова взорвать ЗАЭС, поскольку это может стать инструментом влияния на западное сообщество. По мнению оккупантов, из-за этого Запад будет давить на Украину.
- Накануне захватчики закрыли доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС, что является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности. Теперь Украина может узнавать уровень радиации только через МАГАТЭ.
- Следует отметить, что МАГАТЭ до сих пор не приняло резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории ЗАЭС. На территории крупнейшей в Европе атомной станции находятся российские военные, которые не гнушаются размещать оружие даже в реакторных отделениях. Кроме того, представители МАГАТЭ не имеют свободного доступа ко всей территории ЗАЭС.
Как уберечься во время радиационной аварии / Инфографика 24 Канала