Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, план теракта – разработан и утвержден.

Россияне уже завершили подготовку к подрыву. В частности, заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4 энергоблоков ЗАЭС.

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Когда Россия может совершить теракт на Запорожской АЭС

По словам начальника ГУР МО Украины, приказ России совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра. Поскольку создание зоны ядерного бедствия Кремль рассматривает как предохранитель от дальнейшего продвижения Сил безопасности и обороны Украины.

В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что захватчики могут осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы:

остановить наступательную операцию Украины,

заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Обратите внимание! Если система охлаждения ЗАЭС выйдет из строя, реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Будет ли приказ взорвать ЗАЭС, зависит от того, как Россия видит потенциальные выгоды от ядерной катастрофы на Юге Украины.

ЗАЭС в опасности: коротко

По словам Буданова, к аварии на Запорожской АЭС может привести не только минирование, но и повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.

Президент Владимир Зеленский также считает, что Россия готова взорвать ЗАЭС, поскольку это может стать инструментом влияния на западное сообщество. По мнению оккупантов, из-за этого Запад будет давить на Украину.

Накануне захватчики закрыли доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС, что является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности. Теперь Украина может узнавать уровень радиации только через МАГАТЭ.

Следует отметить, что МАГАТЭ до сих пор не приняло резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории ЗАЭС. На территории крупнейшей в Европе атомной станции находятся российские военные, которые не гнушаются размещать оружие даже в реакторных отделениях. Кроме того, представители МАГАТЭ не имеют свободного доступа ко всей территории ЗАЭС.



Как уберечься во время радиационной аварии / Инфографика 24 Канала