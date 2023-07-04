За попередніми даними, ці предмети були розміщені на двох енергоблоках станції. Військові наголосили, що це чергова провокація ворога.

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Росіяни, ймовірно, готують провокацію на ЗАЕС

У ЗСУ 4 липня офіційно повідомили про те, що окупанти найближчим часом можуть вчинити провокації на території Запорізької атомної електростанції, яку вони утримують з 4 березня 2022 року. Там наголосили, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.