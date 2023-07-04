Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – в ефірі телемарафону оцінив загрозу як 50 на 50, інформує 24 Канал. Росіяни не мають чим похвалитися на полі бою, тому використовують терористичні методи ведення війни. Водночас громадяни країни-терористки бояться можливих наслідків теракту на ЗАЕС.

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П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (окупанти – 24 Канал) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, зокрема, для "Росатому"- вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити,

– наголосив Подоляк.

Що кажуть у розвідці

Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки – відреагував на загрозу того, що Росія може підірвати ЗАЕС у ніч на 5 липня. Раніше російські пропагандисти почали вкидати в інформаційний простір брехливі заяви, що у той час Україна начебто збирається атакувати станцію безпілотниками.

Юсов наголосив, що заяви Росії – примітивна та брехлива ІПСО. Україна постійно показує світові факти того, що країна-терористка може готувати теракт, й російські окупанти намагаються протидіяти цьому.

Наразі суттєвих змін на ЗАЕС не зафіксували. Водночас станція залишається замінованою, і є ризик, "що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту".