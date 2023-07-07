Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, вода уже досталась и некоторым подземным переходам в Киеве, передает 24 Канал.

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По всей видимости, публикуют кадры затопленных улиц в городе. Так вблизи станции метро "Лыбидская" машина пыталась "проплыть" через затопленную улицу. Удивительно, это у нее хорошо получилось.

Автомобиль проплыл улицу: смотрите видео

Последствия ненастья в основном почувствовали жители центральных районов столицы. На некоторых кадрах видно, как вода достигла уровня тротуара.

Уровень воды после непогоды: смотрите видео

Несмотря на это, некоторым автомобилям достаточно тяжело передвигаться по огороду. Ведь на них хлынет мощное течение дождевой воды.

Автомобилям сложно передвигаться по огороду: смотрите видео

Не обошлось, конечно, без казусов. Так, в торгово-развлекательном центре "Оушен Плаза" в одном из магазинов образовался фонтан. До этого посетители этого ТРЦ сообщали о затоплении самого помещения.

В "Оушен Плазе" пробился фонтан: смотрите видео

Вода также досталась и подземному переходу вблизи станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по лестнице, как фонтан.

В подземный переход стекала вода: смотрите видео

Также в одном из районов города течение воды снесло прохожего. Человек смог выкарабкаться из этой "реки", однако уже дальше не пытался переходить дорогу.

Течение смыло прохожего в Киеве: смотрите видео

Непогода тоже смывала все на своем пути. Так, в одном из районов города "река" смыла всевозможные предметы и чуть не задела припаркованные автомобили.

Непогода в Киеве: смотрите видео

В КГГА борются с непогодой в столице

В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что в результате залпового ливня возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах. В настоящее время на местах работают гидрослужбы, а дорожники привлекают мотопомпы и другое насосное оборудование.

Грозы со ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме,

– сказали в КГГА.

В городской администрации отметили, что основная часть подтоплений не находится на балансовых улицах дорожной службы. Там также отметили, что накануне в этих и других районах дождевые стоки расчищали, однако они не рассчитаны на количество осадков, поэтому и возникли подтопления.

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