Во вторник во многих регионах будет не так жарко, как на прошлой неделе. Жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.

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Где в Украине ожидаются осадки 11 июля

На Западе и Востоке пройдут дожди, также возможны грозы. На Днепропетровщине и Полтавщине тоже возможны дожди с грозами. В остальных областях не ожидаются осадки.

Дневная температура почти по всей территории Украины составит +20…+25. На Юге будет жарче. Там столбики термометров будут показывать +24…+29. В Одесской области температура может подняться до +35. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +25...+27

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +22...+24



Прогноз погоды на 11 июля / Карта Укргидрометцентра