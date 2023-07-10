Во вторник во многих регионах будет не так жарко, как на прошлой неделе. Жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.

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Где в Украине ожидаются осадки 11 июля

На Западе и Востоке пройдут дожди, также возможны грозы. На Днепропетровщине и Полтавщине тоже возможны дожди с грозами. В остальных областях не ожидаются осадки.

Дневная температура почти по всей территории Украины составит +20…+25. На Юге будет жарче. Там столбики термометров будут показывать +24…+29. В Одесской области температура может подняться до +35. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +21...+23
  • Ужгород – +23...+25
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +20...+22
  • Луганск – +20...+22
  • Харьков – +22...+24


Прогноз погоды на 11 июля / Карта Укргидрометцентра