Во вторник во многих регионах будет не так жарко, как на прошлой неделе. Жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.
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Где в Украине ожидаются осадки 11 июля
На Западе и Востоке пройдут дожди, также возможны грозы. На Днепропетровщине и Полтавщине тоже возможны дожди с грозами. В остальных областях не ожидаются осадки.
Дневная температура почти по всей территории Украины составит +20…+25. На Юге будет жарче. Там столбики термометров будут показывать +24…+29. В Одесской области температура может подняться до +35. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +21...+23
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +23...+25
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +20...+22
- Харьков – +22...+24
Прогноз погоды на 11 июля / Карта Укргидрометцентра