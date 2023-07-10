Цього тижня любителі спеки, ймовірно, не зможуть нею насолодитися. Дуже високих значень температури не буде. Втім, сильної прохолоди – також.

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Лише подекуди до +30 градусів

Наталка Діденко зазначає, що повітря на початку цього тижня в Україні можна пакувати у красиві баночки та коробочки й дарувати потім у спеку друзям та просто захеканим перехожим.

Максимальна температура повітря (10 липня – 24 Канал) в більшості областей становитиме комфортні +23...+28 градусів. Лише на Закарпатті та місцями у південній частині десь вискочить до +30 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Вітер буде північно-західний, часом з поривами до 15 – 18 метрів за секунду. Дощі, можливо, з грозами, у понеділок очікуються на Півночі, в Карпатах, а ввечері в центральних областях. На решті території вже сухо та сонячно.

10 липня у столиці, ймовірно, дощитиме з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +23...+25 градусів.

"Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки, – дихайте вільно, відпочивайте, працюйте спокійно, давайте раду вишням, кабачкам, оббігайте виставки, сходіть у поліклініку на планові обстеження, бо скоро всі лікарі підуть у відпустки, подумайте, що можна зараз хорошого й корисного зробити для осені й зими", – підсумувала Наталка Діденко.

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