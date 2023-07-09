Найближчі три доби погода знову буде нестійкою. Окрім злив та грози також очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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В Україні прогнозують значні дощі

Прихопіть з собою парасолю та будьте обережними на вулиці.

У східних, південно-східних областях (9 липня – 24 Канал) помірні, місцями значні дощі з грозами, на решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі короткочасні дощі, грози,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що окрім західних та північних областей, подекуди на території нашої держави пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 9 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

У понеділок, 10 липня, переважно на Лівобережжі, а у вівторок уже в більшості областей знову короткочасні дощі та грози.

Зауважимо, що значної спеки знову не буде. Вночі лише +11..+17 градусів, на Півдні до +23.

Вдень пригріє до +21...+27 градусів. Втім, у південних областях, на Закарпатті, а у вівторок і на Прикарпатті +25...+30 градусів.