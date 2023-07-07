Невдовзі Штати оголосять про новий пакет допомоги для ЗСУ, який, як пишуть ЗМІ, міститиме й касетні снаряди. 24 Канал розповідає все, що слід знати про касетні снаряди.

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Що таке касетні снаряди та який принцип їх дії

Касетні боєприпаси є видом артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів, які називають субмуніціями, і які розсипаються по широкій площі при вибуху.

Україна отримає касетні боєприпаси: дивіться відео

Кожен касетний снаряд містить один головний заряд, який має завдання розбитися на менші підроздільні заряди, коли снаряд вибухає над місцем призначення або на землі. Після розсипання субмуніцій, вони активуються і вибухають незалежно один від одного, створюючи широку зону ефективного враження.

Субмуніції, що містяться у касетних снарядах, можуть бути різного типу, наприклад, протитанковими стрілами, фугасними зарядами, мінами або іншими елементами, залежно від призначення снаряда.

Вони призначені для пошкодження великої території, знищення живої сили, техніки, зруйнування споруд та створення перешкод на полі бою.

Як працюють касетні снаряди: дивіться відео

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив принцип дії касетних снарядів.

Ступак зазначив, що зараз тепла пора, тому росіяни часто збираються великими групами у полях. За його словами, якщо влучити у це угрупування або у штаб росіян касетним боєприпасом, то за один раз можна отримати понад 200 знищених загарбників.

Це гуртове знищення окупантів. Не потрібно бігати за ними з безпілотниками або знищувати їх точково. Якщо прилітає касетний боєприпас, розкривається на суббоєприпаси, вони розлітаються на великі площі або в момент вибухають, або там є відкладений вибух,

– пояснив він.

Як Україна може отримати касетні снаряди, якщо вони заборонені

Існує Конвенція про конкретні види звичайної зброї, яка забороняє використання касетних снарядів. Договір був укладений у 1980 році та включає різні протоколи, які стосуються різних видів збройних засобів. Протокол V до цього договору, прийнятий у 2008 році, спеціально присвячений касетним боєприпасам. Він містить положення, які забороняють використання, виробництво, накопичення та передачу касетних снарядів.

Цей протокол також містить положення про знищення наявних запасів касетних снарядів та допомогу жертвам цих збройних засобів. Багато країн приєдналися до протоколу й виконують його вимоги.

Однак Україна не підписала конвенцію, а США не ратифікували певні положення, зокрема про касетні боєприпаси. Відтак, США можуть передати Україні ці снаряди.

Важливо! Росія активно використовує касетні снаряди у війні проти України. Проте російські військові застосовують їх проти цивільного населення. Натомість Україну касетні боєприпаси потрібні для військових цілей, щоб деокупувати територію, яку захопила Росія.

Як США законно можуть передати Україні снаряди

Український військовий портал Defence Express пише, що у Вашингтона є можливість без обходження законодавчих обмежень озброїти українську армію касетними боєприпасами.

Портал вказує, що досі проблема з передачею Україні касетних снарядів лежала в законодавчій площині, зокрема рішенні Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США (Defense Security Cooperation Agency) від 2011 року.

Відповідно до нього касетні боєприпаси з рівнем відмови субелементів понад 1% не можуть входити до будь-якої військової допомоги, не можуть бути експортовані, як у вигляді готової продукції, так й у вигляді технологій створення.

Але, як пише портал, у цьому ж документі є чітка умова, коли такий дозвіл може бути наданий. Він надається, якщо касетні боєприпаси будуть використані лише у випадку використання проти "чітко визначених військових цілей й не будуть використовуватись там, де відомо про перебування цивільних осіб, або у районах, які зазвичай заселені цивільними особами".

Водночас попри наявність цього пункту, США не експортувало касетні боєприпаси з 2011 року. Автори припускають, що, можливо, Україна буде отримувати касетні боєприпаси певних, або всіх можливих видів.

Цікаво. Defence Express пише, що рішення про передачу касетних снарядів відкриває для України дорогу й до отримання інших засобів ураження касетного спорядження, зокрема касетних версій ATACMS.

Який тип касетних боєприпасів може отримати Україна

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що на обговоренні перебуває надання так званих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

Можу сказати, що в нас є запаси різних видів DPICM, і серед тих, надання яких (Україні – 24 Канал) ми обговорюємо, немає старіших DPICM із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%,

– підкреслив Райдер.

Він зазначив, що певні 155-DPICM міліметрового калібру кількадесятирічної давнини мають вищий коефіцієнт нерозірваних снарядів. Через це Райдер сказав, що США планують ретельно обирати ті снаряди, які мають меншу летальність.

Водночас американська газета The Washington Post інформує, що США можуть поставити Україні касетні снаряди M864.

Цей снаряд, що вироблений у 1987 році, вистрілюється зі 155-мм гаубиць, які США та інші західні країни надали Україні. За останньою оцінкою Пентагону, ймовірність нерозірваного снаряда становить 6%, що означає, що принаймні чотири з 72 боєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними на площі приблизно 22 500 квадратних метрів.

Що відомо про DPICM M864

DPICM M864 є модифікованою версією попереднього снаряда M483A1 DPICM.

Основною особливістю DPICM M864 є його здатність до розсіювання субмуніції, яка здатна вплинути на велику територію. Кожен снаряд M864 містить 72 субмуніційні боєприпаси M42/M46, які розсипаються після вибуху головного заряду.

Субмуніції M42/M46 є протитанковими і протиінженерними боєприпасами. Вони можуть мати кілька різних варіантів, включаючи протитанкові стріли та фугасні заряди.

Протитанкові стріли, які містяться у субмуніціях M42/M46, призначені для проникнення через броньовані пластини танків та інших броньованих об'єктів. Вони можуть мати здатніть проникати та підривати, щоб завдати шкоду техніці ворога.

Фугасні заряди в субмуніціях M42/M46 можуть використовуватися для створення протиінженерних перешкод або дестабілізації доріг та засобів комунікації противника. Вони здатні створювати пошкодження шляхом вибуху та розламу.

DPICM M864 був розроблений для застосування зі стандартних артилерійських систем, таких як гармати калібру 155 мм. Він був включений до арсеналу американської армії та використовувався в різних конфліктах та операціях.

Як Україна може запускати касетні снаряди та на якій відстані

Дальність польоту касетних снарядів може варіюватися залежно від конкретної моделі снаряда, типу бойової частини та характеристик збройної системи, з якої вони запускаються. Кожна гаубиця має свої власні параметри і максимальну дальність стрільби.

Загалом, касетні снаряди запускаються з артилерійських гаубиць. Сучасні гаубиці здатні стріляти на відстань від кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів.

Якщо зосередитися на тому, що Україна отримає DPICM M864, то їх можна запускати зі 155-мм гаубиць. За даними "Мілітарного", станом на листопад 2022 року на озброєнні України було близько десятих різних типів артилерійських систем 155 мм калібру – причіпні, колісні та гусеничні. Загальна кількість гаубиць, яка зараз є в Україні, не відома.

Важливо зазначити, що здатність кожної з цих гаубиць до вистрілу снарядів DPICM M864 може залежати від конкретної модифікації та налаштувань системи.

Зважаючи на дані матеріалу "Мілітарного", ми навели перелік гаубиць, які є в Україні та потенційно здатні використовувати DPICM M864. Мовиться про:

M777 Howitzer , яка використовується США та Великою Британією. Вона може бути призначена для запуску снарядів DPICM M864,

, яка використовується США та Великою Британією. Вона може бути призначена для запуску снарядів DPICM M864, FH70 (Field Howitzer 70) є гаубицею, розробленою спільно Великою Британією та Німеччиною. Ймовірно, ця гаубиця також може запускати снаряди DPICM M864,

(Field Howitzer 70) є гаубицею, розробленою спільно Великою Британією та Німеччиною. Ймовірно, ця гаубиця також може запускати снаряди DPICM M864, Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) є німецько-італійською самохідною гаубицею. Вона може бути призначена для запуску снарядів DPICM M864,

(PzH 2000) є німецько-італійською самохідною гаубицею. Вона може бути призначена для запуску снарядів DPICM M864, M109 Paladin , що використовується США та іншими країнами, може бути здатний до вистрілу снарядів DPICM M864,

, що використовується США та іншими країнами, може бути здатний до вистрілу снарядів DPICM M864, CAESAR – французька самохідна гаубиця калібру 155 мм, яка використовується в численних країнах. Вона також може запускати касетні снаряди.

Зверніть увагу. Дальність стрільби цих гаубиць приблизно від 20 до 40 кілометрів.

Чому Україні потрібні касетні снаряди

Зважаючи на те, що просування української армії під час контрнаступу ускладнюють інженерні укріплення росіян, то фугасні снаряди можуть допомогти розв'язати цю проблему.

Крім того, Defence Express звертає увагу на іншу користь DPICM. Відомо, що Україна зіткнулася з дефіцитом боєприпасів і вимушена економити кожен снаряд, коли ворог більш розкутий у своїх діях.

Як вказують експерти, один DPICM виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних снарядів, які наразі застосовує Україна.

Тобто їх використання дозволить зменшити потребу у боєприпасах взагалі, зменшити кількість необхідних пострілів для виконання вогневого завдання, що зберігає не тільки ресурс артилерійських систем, але й життя українських артилеристів,

– мовиться у статті.

Автори статті зазначають, що Україна продовжує відповідати окупантам 155-мм осколково-фугасними боєприпасами та незначною кількістю високоточних Excalibur, проти противника, який переважає та використовує увесь арсенал невибіркового озброєння, зокрема і для терористичних ударів винятково по цивільному населенню.

"У цих умовах єдиним варіантом ефективної протидії ворогу є саме касетні боєприпаси, які й створювались якраз для таких умов", – резюмують автори матеріалу.

Микола Маломуж, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія стягує нові резерви на фронт в Україні. Через це, щоб ефективно, масово та системно нищити окупантів, Україні потрібна касетні снаряди.

За його словами, невдовзі США офіційно оголосить про рішення щодо касетних снарядів, "і це вже буде нова історія наступальних операцій".

Маломуж пояснив, чому Україні потрібні касетні снаряди: дивіться відео

Як сказав Маломуж, українська армія зможе не тільки пробивати окремі напрямки, наприклад, біля Бахмута, а просто нищити окупантів у самому Бахмуті.

Відтак, окупанти будуть знищені або змушені тікати. Так само, за його словами, буде й на Запорізькому напрямку. Маломуж констатував, що передача касетних снарядів та ракет ATACMS буде новою історією стратегічно-наступальних операцій України.