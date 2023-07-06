Влада та народ США підтримують Україну у війні з Росією. Зокрема, надають військову допомогу. За даними ЗМІ, про новий пакет допомоги в адміністрації Джо Байдена оголосять вже 6 або 7 липня.

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Зокрема, мовиться, що до нього увійдуть касетні боєприпаси. Вони потрібні Україні, аби посилити тиск на російських окупантів.

Зауважте! Раніше у NYT повідомили, що США нарешті вирішили надати Україні касетні боєприпаси. У Штатах тривалий час відхиляли запит України на них. Водночас Україна продовжувала наполягати, що касетні боєприпаси потрібні, аби ефективно уражати ворожі укріплення.

США близькі до надання далекобійних ракет ATACMS

Окрім того, наприкінці червня 2023 року у Wall Street Journal заявили, що США вже невдовзі можуть надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас про точні дати наразі не мовиться. Хоча у Пентагоні матеріал прокоментували словами: "нема чого оголосити щодо ATACMS". Переговори щодо надання цих далекобійних ракет тривають вже понад рік.