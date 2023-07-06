Відповідну заяву український лідер зробив під час візиту до Болгарії. Там він зустрівся з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Після заколоту Пригожина, ми його не бачимо, – Зеленський про те, куди подівся Путін

Зеленський наголосив: якщо бути дуже прагматичним – поки війна в Україні, вона не піде на іншу територію. Це мають усвідомити деякі лідери.

Якщо бути дуже прагматичним: поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Це – факт. Якщо деякі лідери – дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба підключити свій мозок та зрозуміти це. Поки українці воюють, допомагай їм. Бо інакше є вірогідність, що війна прийде до тебе. Не треба гадати, що буде у тебе. Подивись на Україну,

– наголосив Зеленський.

Україна вже завдала колосальних втрат Росії

Володимир Зеленський наголосив, що до звільнення всіх своїх територій Україні прийдеться пройти ще дуже важкий шлях. Водночас наразі вже є важливі успіхи. Зокрема, від 24 лютого українським героям вдалося звільнили близько 1900 населених пунктів. Країна-терористка вже втратила у боях всю найбільш боєздатну частину російської армії.