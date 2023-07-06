Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время визита в Болгарию. Там он встретился с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ, сообщает 24 Канал.

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Зеленский подчеркнул, что если быть очень прагматичным – пока война в Украине, она не пойдет на другую территорию. Это должны понять некоторые лидеры.

Если быть очень прагматичным: пока война на Украине, война на другую территорию не пойдет. Это – факт. Если некоторые лидеры очень прагматические, то хотя бы с этой точки зрения нужно подключить свой мозг и понять это. Пока украинцы воюют, помогай им. Иначе есть вероятность, что война придет к тебе. Не нужно думать, что будет у тебя. Посмотри на Украину,

– подчеркнул Зеленский.

Украина уже нанесла колоссальные потери России

Владимир Зеленский подчеркнул, что до освобождения всех своих территорий Украине придется пройти еще очень трудный путь. В то же время уже есть важные успехи. В частности, от 24 февраля украинским героям удалось освободить около 1900 населенных пунктов. Страна-террористка уже потеряла в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии.