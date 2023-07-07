Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, застосування касетних боєприпасів заборонене відповідною конвенцією, але Україна та США не підписували її.
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Ліквідація сотень окупантів одним вибухом
Ступак зазначив, що зараз тепла пора, тому росіяни часто збираються великими групами у полях. Наприклад, якщо влучити у це угрупування або у штаб росіян касетним боєприпасом, то за один раз можна отримати +200 знищених загарбників.
Це гуртове знищення окупантів. Не потрібно бігати за ними з безпілотниками або знищувати їх точково. Якщо прилітає касетний боєприпас, розкривається на суббоєприпаси, вони розлітаються на великі площі або в момент вибухають, або там є відкладений вибух,
– пояснив він.
Ступак про касетні боєприпаси: дивіться відео
США можуть надати Україні касетні боєприпаси
- Раніше видання The New York Times писало, що США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. У Штатах тривалий час відхиляли запит України на них. Водночас Україна продовжувала наполягати, що касетні боєприпаси потрібні, аби ефективно уражати ворожі укріплення.
- Видання NPR зазначило, що у Штатах оголосять про новий пакет вже 6 або 7 липня. За даними ЗМІ, мовиться, що до нього увійдуть касетні боєприпаси.
- Речник Пентагону та бригадний генерал Патрик Райдер підтвердив, що розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Однак остаточного рішення щодо цього наразі немає.
- Варто зауважити, що у Human Rights Watch опублікували ганебну заяву, у якій застерігають Штати від цього кроку. Там заявили, що США начебто не повинні надавати Україні касетні боєприпаси, вони нібито вже завдають шкоди цивільним людям.
- Заява містить рядки про те, що обидві сторони мають негайно припинити використовувати касетні снаряди та не намагатися більше їх отримати. Хоча Україна ніколи не отримувала касетних боєприпасів.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк схарактеризував заяву HRW словами "безпорадність, безхребетність і абсолютна аморальність, нікчемність".