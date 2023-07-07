Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, застосування касетних боєприпасів заборонене відповідною конвенцією, але Україна та США не підписували її.

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Ліквідація сотень окупантів одним вибухом

Ступак зазначив, що зараз тепла пора, тому росіяни часто збираються великими групами у полях. Наприклад, якщо влучити у це угрупування або у штаб росіян касетним боєприпасом, то за один раз можна отримати +200 знищених загарбників.

Це гуртове знищення окупантів. Не потрібно бігати за ними з безпілотниками або знищувати їх точково. Якщо прилітає касетний боєприпас, розкривається на суббоєприпаси, вони розлітаються на великі площі або в момент вибухають, або там є відкладений вибух,

– пояснив він.

Ступак про касетні боєприпаси: дивіться відео

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