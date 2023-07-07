Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, применение кассетных боеприпасов запрещено соответствующей конвенцией, но Украина и США не подписывали ее.
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Ликвидация сотен оккупантов одним взрывом
Ступак отметил, что сейчас теплое время, поэтому россияне часто собираются большими группами в полях. Например, если попасть в эту группировку или штаб россиян кассетным боеприпасом, то за один раз можно получить +200 уничтоженных захватчиков.
Это групповое уничтожение оккупантов. Не нужно бегать за ними с беспилотниками или знищувати их точечно. Если прилетает кассетный боеприпас, раскрывается на суббоеприпасы, они разлетаются на большие площади или в момент взрываются, или там есть отложенный взрыв,
– объяснил он.
Ступак о кассетных боеприпасах: смотрите видео
США могут предоставить Украине кассетные боеприпасы
- Ранее издание The New York Times писало, что США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. В Штатах долгое время отклоняли запрос Украины на них. В то же время Украина продолжала настаивать, что кассетные боеприпасы нужны, чтобы эффективно поражать вражеские укрепления.
- Издание NPR отметило, что в Штатах объявят о новом пакете уже 6 или 7 июля. По данным СМИ, говорится, что в него войдут кассетные боеприпасы.
- Спикер Пентагона и бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако окончательного решения по этому поводу пока нет.
- Следует заметить, что в Human Rights Watch опубликовали позорное заявление, в которой предостерегают Штаты от этого шага. Там заявили, что США вроде бы не должны предоставлять Украине кассетные боеприпасы, они якобы уже наносят ущерб гражданским людям.
- Заявление содержит строки о том, что обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных снарядов и не пытаться больше получить их. Хотя Украина никогда не получала кассетные боеприпасы.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк охарактеризовал заявление HRW словами "беспомощность, беспозвоночность и абсолютная безнравственность, ничтожество".