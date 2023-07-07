Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, применение кассетных боеприпасов запрещено соответствующей конвенцией, но Украина и США не подписывали ее.

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Ликвидация сотен оккупантов одним взрывом

Ступак отметил, что сейчас теплое время, поэтому россияне часто собираются большими группами в полях. Например, если попасть в эту группировку или штаб россиян кассетным боеприпасом, то за один раз можно получить +200 уничтоженных захватчиков.

Это групповое уничтожение оккупантов. Не нужно бегать за ними с беспилотниками или знищувати их точечно. Если прилетает кассетный боеприпас, раскрывается на суббоеприпасы, они разлетаются на большие площади или в момент взрываются, или там есть отложенный взрыв,

– объяснил он.

Ступак о кассетных боеприпасах: смотрите видео

США могут предоставить Украине кассетные боеприпасы