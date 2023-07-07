Сначала Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Впоследствии начала полномасштабное вторжение. Страна-террористка стирает с лица земли украинские города и села. Убивает детей и взрослых. Сколько гражданских людей погибли в результате российской агрессии пока даже нельзя сказать. В частности, неизвестно, скольких человек похоронили в Мариуполе.

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Украина пережила трагедии Бучи, Ирпеня, Бородянки, Бахмута, Херсона и других городов и сел. Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и шантажируют человечество подрывом ЗАЭС.

Цивилизованный мир помогает Украине защищать свою свободу и жизнь своих людей. По состоянию на 6 июля СМИ сообщили, что США намерены объявить новый пакет помощи. В частности, в него вроде бы войдут кассетные снаряды. Эта информация очень не понравилась российским пропагандистам и Human Rights Watch (HRW).

О чем говорится в позорном отчете HRW

В HRW заявили, что США вроде бы не должны предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Они якобы уже наносят ущерб гражданским людям. В то время в заявлении не упомянуто, сколько вреда наносят мирным жителям российские оккупанты. К слову, еще продолжается разбор завалов после террористического удара россиян по жилому дому во Львове. Трагедия уже унесла жизни 7 человек.

Заявление HRW содержит строки о том, что обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных снарядов и не пытаться больше получить их. К слову, в отчете не осуждают Иран, поставляющий России "Шахеды". Они унесли жизни уже многих украинцев.

Как отреагировали в Офисе Президента

Михаил Подоляк охарактеризовал заявление HRW словами "беспомощность, беспозвоночность и абсолютная безнравственность, ничтожество". Советник главы Офиса Президента призвал вдуматься в ситуацию. Безумные головорезы вторгаются в Украину. Они убивают гражданское население, устраивают публичные казни, насилуют женщин, похищают детей. Между тем, "правозащитная организация" обвиняет украинский народ "в том, что он недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума".

Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле. Более того, "правозащитники" развязывают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН – по срыву предоставления оружия Украине. Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила моральные императивы,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление Лубинца

Дмитрий Лубинец назвал проблемму всех международных докладов и отчетов. Говорится о позорной попытке приравнять Украину к России. В частности, говорится об отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Там заявляют, что международное право нарушают обе стороны: Украина и Россия.

Миссия просто пыталась найти нарушения со стороны Украины. У украинской стороны были замечания и дополнения к этому отчету. В то же время их не учли.

"По моему мнению, описанные нарушения украинской стороной относительно задержания гражданских лиц – сомнительны и нуждаются в подтверждении", – подчеркнул Лубинец.

Речь идет о якобы 75 случаях "произвольного содержания" людей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом. В то же время Лубинец подчеркнул, что нет никаких конкретных данных.

В то же время в отчете "забыли" о 20 тысячах задержанных гражданских людей, о которых Украина говорит на всех международных площадках.