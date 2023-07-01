Кроме того, президент не может говорить о погибших или раненых украинских Героях. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ведущим испанским СМИ, сообщает 24 Канал.

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Сколько Украина потеряла гражданских

Президент Украины подчеркнул, что не может говорить о конкретных цифрах. Кроме того, потери среди украинских военных не объявляются по другим причинам.

Относительно мирного населения мы не можем врать, потому что мы не знаем людей, погибших на оккупированных Россией территориях. До конца войны мы не узнаем, что действительно происходило там. Мы не знаем, сколько людей похоронено в Мариуполе. Извините за такие слова, но это факт,

– заявил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не может верить словам россиян, особенно если это касается оккупированных территорий.

"Везде, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку... До сих пор, до сих пор, мы продолжаем находить могилы и могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", – сказал президент в интервью.

О потерях военных знают родные

Зеленский подчеркнул, что не может озвучивать потери среди военных. Он заявил, что знает цифру погибших Героев, но назвать не может. Об этих потерях знают семьи и близкие украинских защитников, отдавших свою жизнь на фронте.

Однако потери России в этой войне гораздо больше.

Если говорить о балансах между нами и Россией, то они велики. Они теряют в разы больше, у них гораздо больше потерь,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что на каждой Ставке отдельно обсуждается вопрос потерь. Зеленский заявил, что отдельно рассматривают, сколько удалось сберечь жизней, а сколько – к сожалению, потеряли. Среди них и раненые, и погибшие.