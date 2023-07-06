Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя администрации президента США, сообщившего об этом на условиях анонимности. После нескольких месяцев отказов Белый дом может пойти на такой шаг.

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Вашингтон, вероятно, изменил позицию

Долгое время Вашингтон отклонял запросы официального Киева по поводу кассетных боеприпасов. Свой отказ там объясняли опасениями из-за того, что это оружие способно хаотически атаковать гражданское население, а не только врага.

В то же время, украинская сторона настаивала, что кассетные боеприпасы помогут в контрнаступлении и позволят эффективно поражать вражеские укрепления и компенсировать то, что у врага есть преимущество в живой силе и артиллерии.

Вероятно, Киеву удалось убедить Вашингтон и в ближайшее время следует ожидать нового пакета помощи, в который войдут кассетные бомбы. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, до сих пор есть опасения относительно единства Альянса в этом вопросе, ведь большинство членов НАТО подписали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.

СМИ также предполагают, что США могут предоставить ATACMS.

Не кассетными боеприпасами едиными. Накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что после мятежа Евгения Пригожина в России, показавшего все слабости путинской диктатуры, Вашингтон приблизился к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.

В то же время Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас такого решения в Вашингтоне нет. В то же время, администрация Байдена постоянно пересматривает свою позицию, возможно, такое решение может появиться позже.