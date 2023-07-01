В ходе дискуссий в Национальном пресклубе американский генерал объяснил, что сейчас такого решения в Белом доме нет. Однако свою позицию Вашингтон постоянно пересматривает.

Обратите внимание США задумались о передаче Украине кассетных боеприпасов: СМИ выяснили, когда это может произойти

Решения только по Байдену

Генерал Марк Милли объяснил, что решение о предоставлении вооружения, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, принимает президент США, то есть Джо Байден. Однако на 30 июня такого решения нет. Однако администрация американского лидера находится на постоянном контакте с украинской стороной и обсуждает вопросы требуемого вооружения и пересматривает свои решения.

Мы обсуждаем это совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на данный момент решения нет,

– объяснил Милли.

Генерал уточнил, что это касается и истребителей F-16, также просимых Украина. Глава объединенного комитета начальников штабов США отметил, что Вашингтон долгое время обсуждал вопрос предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения – DPICM. Решения по ним нет. Равно как и в отношении кассетных снарядов.

Что накануне писали американские СМИ

Накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что после мятежа Евгения Пригожина в России, показавшего все слабости путинского диктатора, Вашингтон приблизился к решению до предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.

Впоследствии издание CNN со ссылкой на анонимные источники из администрации Байдена сообщило, что Белый дом изучает возможности предоставления Украине кассетных боеприпасов.

Окончательное решение "ожидается в скором времени". В случае одобрения, Украина может получить кассетные боеприпасы уже в следующем месяце в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о начале июля.

Неназванные американские чиновники заявили, что кассетные боеприпасы могут ускорить контрнаступление ВСУ. Эти снаряды постепенно выводились из производства с 2016 года. Однако США успели накопить их в большом количестве.